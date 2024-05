Sociologie des  activités de vacances dans les Pyrénées Orientales .

Voici une étude réalisée par les étudants de Licence de sociologie de l'Université de Perpignan, concernant les familles avec enfants faisant des activités de vacances dans les Pyrénées Orientales .

Une des approches sociologiques les plus pertinentes pour comprendre les activités de loisir estivales est l'analyse des comportements de consommation. En effet, les vacances d'été sont souvent un moment où les individus cherchent à se détendre et à se divertir, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquentation des parcs d'attractions, des plages, des festivals et des événements culturels (source : Les Français et les vacances - Sociologie des pratiques et offres de loisirs du sociologue Bertrand Réau.). Dans les Pyrénées Orientales les étudiants de sociologie font ainsi émerger, comme activités sport et loisirs prisées des enfants et familles dan sle 66 :

Jouer dans le sable et surfer

Aller sur la plage, sur un lac ou - si vous avez de la chance - sur l'océan pour profiter de nombreuses possibilités de jeux en plein air. Pagayer, patauger, nager, jouer au ballon, faire des châteaux de sable. Les possibilités sont aussi infinies que l'eau elle-même à Collioure, Argeles sur mer, Canet en roussillon, Barcares).

Monter à cheval

Les parents inscrivent leurs enfants à une leçon ou à une randonnée pour découvrir une toute nouvelle façon d'explorer le plein air. L'enfant pourrait bien devenir accro à un nouveau sport unique en son genre : les cours d'équitation à Perpignan .

les sports de plein air : parapente à Font Romeu, randonnées en via ferrata ou sur les pistes du Canigou...

les sports nautiques : kit surf, jet ski, voile, conyoning...

De plus, la sociologie s'intéresse également à la façon dont les activités de loisir estivales peuvent contribuer à la construction de l'identité sociale des individus. Par exemple, participer à des activités de loisir spécifiques peut être un moyen pour les individus de se distinguer des autres et de renforcer leur sentiment d'appartenance à un groupe social (source : Imaginaire touristique et sociabilités du voyage, de Rachid Amirou).

Enfin, les étudiants de Licence de sociologie soulignent l'importance des activités de loisir estivales dans la création de liens sociaux et de réseaux communautaires, que font apparaitre leurs entretiens en face à face : participer à des activités de loisir avec d'autres individus peut favoriser le développement de relations interpersonnelles et la création de solidarités entre les membres d'une communauté. Surtout qu'on peut maintenir le lien social après les vacances via Internet...